Мира не будет без привлечения Путина к ответственности, - президент Европарламента

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла, передает Укринформ.

В ответ на вопрос журналиста во время пресс-конференции о привлечении РФ к ответственности Роберта Мецола отметила: "Что я слышала сейчас от генпрокурора Костина - что уже есть большой прогресс. Мы видели чрезвычайно хорошие предложения. Мы будем встречаться с сотрудниками ООН. Должны быть уверены, что имеем механизмы - прежде всего, чтобы собирать доказательства, но и затем привлекать к ответственности".

Президент Европейского парламента также отметила, что необходимо создать специальный трибунал, чтобы "покрыть преступление агрессии":

"Это уже вопрос не того, каким образом (это сделать – ред.), а – когда. И даже сейчас, когда мы видим случаи, расследуемые в Украине, информация собирается разными странами-членами, Соединенными Штатами, Соединенным Королевством – это о то, чтобы привлечь к ответственности лиц, включая Владимира Путина. Без этого не будет мира", - резюмировала она и добавила: "Кто бы ни был ответственен за эти преступления, он должен понести наказание".