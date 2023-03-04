Мира не будет без привлечения Путина к ответственности, - президент Европарламента
Военно-политическое руководство РФ, включая Владимира Путина, должно нести ответственность за совершенные преступления в войне против Украины - без этого не будет мира
Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецолла, передает Укринформ.
В ответ на вопрос журналиста во время пресс-конференции о привлечении РФ к ответственности Роберта Мецола отметила: "Что я слышала сейчас от генпрокурора Костина - что уже есть большой прогресс. Мы видели чрезвычайно хорошие предложения. Мы будем встречаться с сотрудниками ООН. Должны быть уверены, что имеем механизмы - прежде всего, чтобы собирать доказательства, но и затем привлекать к ответственности".
Президент Европейского парламента также отметила, что необходимо создать специальный трибунал, чтобы "покрыть преступление агрессии":
"Это уже вопрос не того, каким образом (это сделать – ред.), а – когда. И даже сейчас, когда мы видим случаи, расследуемые в Украине, информация собирается разными странами-членами, Соединенными Штатами, Соединенным Королевством – это о то, чтобы привлечь к ответственности лиц, включая Владимира Путина. Без этого не будет мира", - резюмировала она и добавила: "Кто бы ни был ответственен за эти преступления, он должен понести наказание".
- Напомним, на заседании прокурор Международного уголовного суда Карим Хан упомянул о заключении Нюрнбергского трибунала, что преступления против международного права совершают конкретные люди, а не абстрактные субъекты.
- Генеральный прокурор Украины Андрей Костин анонсировал проведение 3 марта конференции United for Justice . Она должна была объединить мировые усилия по привлечению РФ к ответственности.
- В коалицию, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии, на сегодняшний день входят уже 29 стран.
- Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на полях конференции United for Justice заявил , что коалиция, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии, пока не пришла к согласию относительно его формата и пытается принять во внимание позицию Украины.
- Генеральный прокурор Андрей Костин утвердил, что работа по привлечению России к ответственности за преступления продолжается: сейчас рассматриваются три опции для трибунала.
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