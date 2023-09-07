Мир, зерно и оружие: Кулеба назвал приоритеты Украины на Генассамблее ООН

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве.

"Генасамблея ООН будет традиционно насыщенной и напряженной", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина уже определила приоритеты, в том числе:

вовлечение новых стран в формулу мира и последующие шаги на пути к проведению саммита формулы мира;

экспорт украинского зерна на мировые рынки;

двусторонние встречи о новом вооружении и новых пакетах поддержки Украины.

"И еще будет сотня разных вопросов, как это бывает на Генассамблее", – добавил он.