Мир, зерно и оружие: Кулеба назвал приоритеты Украины на Генассамблее ООН
Украина определила три приоритетных темы, которые будет продвигать в рамках Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве.
"Генасамблея ООН будет традиционно насыщенной и напряженной", – сказал Кулеба.
Он добавил, что Украина уже определила приоритеты, в том числе:
- вовлечение новых стран в формулу мира и последующие шаги на пути к проведению саммита формулы мира;
- экспорт украинского зерна на мировые рынки;
- двусторонние встречи о новом вооружении и новых пакетах поддержки Украины.
"И еще будет сотня разных вопросов, как это бывает на Генассамблее", – добавил он.
- Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Нью-Йорке на неделе высокого уровня в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября может состояться встреча по миру в Украине .
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