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Мир все равно услышал наш призыв: Зеленский об отказе ФИФА транслировать его обращение

19 декабря, 2022 понедельник
01:26
Мир

Несмотря на отказ ФИФА транслировать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед финалом Чемпионата мира-2022, мир все равно услышал речь благодаря спортсменам и СМИ

Об этом он рассказал в вечернем обращении.

"Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир. Поэтому для сегодняшнего дня я подготовил специальное обращение от Украины ко всему миру. Ко всем, кто ценит мир и жизнь. Хотя ФИФА заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что его обращение распространили украинские футболисты, среди которых Ярмоленко и вся сборная Украины, а также Шовковский, Модрич, Срна, Гвардиола, Рац и многие другие.

"Я благодарю всех! Страны-партнеры поддержали. Тысячи мировых СМИ распространили. Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может испытать такую же агрессию, такой же террор, какой же Россия принесла на нашу землю", – отметил он.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, нежелание ФИФА транслировать выступление главы государства Владимира Зеленского продемонстрировало миру трусость руководства организации.

"Мы разрушим стену, на которой написано "Спорт вне политики". Отказ ФИФА показать призыв президента Украины к миру перед финалом ЧМ в очередной раз продемонстрировал лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген", - подчеркнул Кулеба.

  • 16 декабря стало известно, что ФИФА отказала Зеленскому в просьбе поделиться посланием перед финалом чемпионата мира. В Офисе президента Украины заявили, что ФИФА потеряла понимание футбола из-за запрета обнародовать обращение Владимира Зеленского с призывом к миру перед финалом чемпионата мира

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Новости
Владимир Зеленский
чемпионат мира-2022
Дмитрий Кулеба
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