"Мир видел слишком много крови": Зеленский заявил, что украинская Формула мира становится глобальной

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении на третьей встрече советников по реализации Формулы мира на Мальте, которая состоялась в субботу, 28 октября.

Президент напомнил, что в этом году он предложил миру украинскую Формулу мира, состоящую из 10 пунктов, охватывающих все аспекты агрессии России против Украины. Принципы Формулы были основаны на принципах Устава ООН и одобренных миром резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

"За прошедший год наша Формула мира постепенно становится глобальной, потому что все вы ее поддержали или по крайней мере проявили действенную заинтересованность в работе с ней. Эта Формула действительно стала общей", - отметил Зеленский.

Он рассказал, как украинская Формула мира может помочь миру. По словам президента, она может служить образцом для обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий, кроме российской против Украины, помочь каждой стране в усилиях по возвращению мира и создать новую мировую традицию единения - такого единения, которое, помогая завершить войну одной стране помогает нам научиться, как завершать все войны".

"Хотя не бывает одинаковых войн, Формула мира может и должна быть универсальной. Нужен общий план ее реализации, чтобы отражать не ту или иную национальную позицию, а позицию людей, всего человечества. Такой общий план действий должен подготовиться в рамках нашего взаимодействия и впоследствии выйти с ним на Глобальный саммит мира – на уровень лидеров – утвердить и реализовать. Ради мира. Ради защищенности каждого народа от войн", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский поблагодарил страны, лидеры и институты, которые присоединились к встрече на Мальте и всем, кто работает ради мира.