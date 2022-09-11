Мир в восторге, враг – в панике: Зеленский о 200 днях полномасштабной войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня действия наших воинов на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все
Об этом Зеленский сказал в своем обращении.
"Мир в восторге, враг – в панике, Украина гордится вами, верит в вас, молится за вас, ждет вас. Мы уверены: вы выйдете на нашу границу, на все его участки. Увидите наши рубежи и вражеские спины. Увидите, как сияют глаза наших людей и пяти оккупанта. Они назовут это жестами доброй воли. Мы назовем это победой", – заявил президент.
Он поблагодарил украинских военных за сопротивление российской армии во время 200 дней полномасштабной войны.
"200 дней украинского сопротивления. Почти 5 тысяч часов. Почти 300 тысяч минут. Почти 20 миллионов секунд. И ровно столько же причин, чтобы всем, благодаря кому это возможно, сказать сегодня "спасибо". Миллионы раз. Без всяких "почти", – подчеркнул президент.
Кроме того, Владимир Зеленский в собственном видеообращении поблагодарил тех, "кто сломал планы врага, потому что не сломался сам.
"Мы верим в вас, в тех, кто все эти 200 дней в -15 или +35, в два ночи или в шесть утра, обычного понедельника или в День Независимости, несмотря на усталость, напряжение, опасность, делает свое дело, рискует своей жизнью, защищает свою страну. Наши воины, бойцы, наши защитники. Для нас точно – первая армия мира.", – добавил он.
- В Генштабе сообщили, что общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 11.09 ориентировочно составляют – 52 650 человек, 2154 танка и 242 самолета. "Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - добавляют в сообщении.
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