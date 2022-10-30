Мир устал от "блатной дипломатии" Путина
Обзванивание Шойгу мировых лидеров о "грязной ядерной бомбе" - это не поиск рычага в рамках теории "справедливой войны". Нет. Эти звонки – с гоп-стоп лексикона
Рассказывали мне одну историю.
Приехали однажды бравые мастера восточных единоборств в боксерский клуб "Гонг" на Троещине. И начали мурчать: "Давайте ваши лучшие выйдут с нашими лучшими. Кто выиграл - того и зал". Боксеры посмотрели на это и позвонили в милицию. Доморощенные "брюсли" накивали пятками.
Обзванивание Шойгу мировых лидеров о "грязной ядерной бомбе" - это не поиск рычага в рамках теории "справедливой войны". Нет. Эти звонки – из гоп-стоп лексикона. В стиле "а ну-ка, давай-ка". С характерным уркаганским акцентом.
Мир устал от "блатной дипломатии" Путина. Он взорвал свой имидж "договороспособного"
Украина здесь должна демонстрировать и уже демонстрирует открытость перед МАГАТЭ и дипломатами. А мир в свою очередь устал от "блатной дипломатии" Путина. Он уничтожил свой имидж "договороспособного". Баста! Акела промахнулся!
Да, Путин еще будет вопить. И даже может нанести несколько болезненных ударов. Российский диктатор вспоминал когда-то, как в детстве убегал от разъяренной крысы по коридорам питерской коммуналки. И повторяет ее поведение.
Об авторе. Петр Охотин, политолог, боец ВСУ.
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