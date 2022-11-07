Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы понимаем, что клуб таких авторитарных стран, как Северная Корея, Иран, Беларусь и Китай, поддерживают Россию в войне против Украины. Они укрепляют российский потенциал, несмотря на деморализацию в армии РФ. Все выливается в комбинированный подход для того, чтобы Россия имела возможности вести дальше военные действия против Украины. Россия получает от них крылатые ракеты, боеприпасы и дроны-камикадзе", - пояснила Гопко.

Народный депутат VIII созыва считает, что нужно конфисковать российские активы для восстановления энергетической системы Украины.

"Мы еще в июне в Вашингтоне предупреждали о том, что Россия будет пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Именно поэтому призвали предоставить нам больше систем ПВО и ПРО. Мы предупреждали о том, что Россия будет целесообразно атаковать теплосети для того, чтобы украинцы мерзли. Однако у нас сейчас есть выход, возвращаясь к выборам в США, на которых очень много говорят о том, как дорого обходится поддержка Украины, нужно говорить о конфискации активов России для восстановления энергетической системы Украины и не нужно говорить, что мир устал от Украины. Мир устал от России", - добавила она.

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