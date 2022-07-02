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"Мир ценой Украины – не нужен": премьер Латвии призвал западные страны активнее помогать Киеву

2 июля, 2022 суббота
01:42
Мир

Политики США и Европы не могут себе позволить "устать от войны", хотя вооруженное противостояние России с Украиной затягивается

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью CBS.
"Война, вызванная агрессией России против Украины, продолжается, способствуя росту цен на энергоносители и продукты питания во всем мире. Но страны, которые борются с инфляцией, должны воспринимать ее как небольшую цену, поскольку украинцы платят своей жизнью", - отметил Кариньш.

Он предостерег западных политиков от разговоров о "мире любой ценой".
"Мир любой ценой – это мир ценой Украины. Мне смешно даже представить, что любой мировой лидер готов отказаться от любой части территории своей страны. Такой мир не нужен, потому что победа России радикально изменит мировой порядок. Это все одно, что отдать дьяволу свой мизинец. Сначала кажется, что ничего страшного, но в конце концов вы окажетесь на первом этапе отказа от собственного образа жизни", – сказал Кришьянис Кариньш.

Кроме того, латвийский премьер подчеркнул, что лидерам НАТО не следует беспокоиться о том, чтобы не спровоцировать Путина.
"Мы в Европе или НАТО ничего не можем сделать, чтобы спровоцировать или не спровоцировать Путина. У него есть свой план и движется своей собственной траекторией, что бы мы ни делали", – заявил Кариньш.

  • Напомним, 28 июня министр обороны Латвии заявил, что Россия останется угрозой еще на 5-10 лет.
  • 26 июня в Латвии развернули испанские ЗРК, чтобы защитить Балтийский регион.

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