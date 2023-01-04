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Мир смотрит, можно ли поступать как Путин. Если сила возобладает - начнется много локальных конфликтов, - дипломат Чалый

4 января, 2023 среда
13:58
Мир

Все в мире смотрят, можно ли право силы ставить сверху – как только почувствуют, что можно без больших последствий, появится большое количество локальных региональных конфликтов

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"Победа Украины – это результат, который усилит мир. Она даст возможность паузы для политиков найти оптимальную новую глобальную модель. Пока что эта разрушенная и РФ продолжает ее разрушать – никакого ответа не могут найти ни в Совбезе, ни в других структурах. Что-то ищут , но очень медленно и неэффективно", – считает он.

По мнению Чалого, нужно дать какую-то паузу дипломатии миру, ее даст победа Украины.

Если нет, то война быстро переместится не только на территорию РФ, но она пойдет дальше. Это может быть действительно более активные действия Китая в своем регионе, конфликты в Европе. Непростая ситуация между Турцией и Грецией, Косово с Сербией. можно так как делает Путин, можно ли право силы ставить сверху. Как только все почувствуют, что его можно ставить сверху без больших последствий, мир покатится в очень много локальных региональных конфликтов", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что от Китая действительно многое зависит – он смотрит на ситуацию, которая выходит у Путина и будет свои действия планировать.

"Мое впечатление – Китай может пойти (на конфликт, – ред.) быстрее, чем мы рассчитываем. Он пробуксовывает. Си Цзиньпин может перейти к закручиванию гаек внутри страны – создание более жесткой модели полицейского государства. Тогда неизбежными станут активные действия наружу. Странам Запада. нужно сейчас максимально вложиться в победу Украины, чтобы не допустить такого развития событий", - подытожил Чалый.

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Россия
Китай
Европа
война с Россией
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