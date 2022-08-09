"Мир сейчас перед выбором - решимость или новые взрывы": Зеленский назвал единственное отличие между РФ и террористами
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разница между террористами и Россией состоит в том, что террористы берут на себя ответственность за совершенное, когда Россия обвиняет в своих преступлениях других
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграмме.
"Единственная разница между террористами и Россией – первые берут на себя ответственность за совершенное, а Россия не имеет мужества сделать это и имеет наглость обвинять в своих преступлениях других – отдельные страны и целый мир. И сейчас этот мир стоит перед выбором. Решительность, а следовательно – прекращение преступлений и зверств России или очередные взрывы очередных бомб от этих террористов", - пишет Зеленский.
- Трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев, и к концу года появится проект его устройства.
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