Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграмме.

"Единственная разница между террористами и Россией – первые берут на себя ответственность за совершенное, а Россия не имеет мужества сделать это и имеет наглость обвинять в своих преступлениях других – отдельные страны и целый мир. И сейчас этот мир стоит перед выбором. Решительность, а следовательно – прекращение преступлений и зверств России или очередные взрывы очередных бомб от этих террористов", - пишет Зеленский.

Трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев, и к концу года появится проект его устройства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb