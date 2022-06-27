Мир привлечет кремль к ответственности за его зверства в Украине. В США прокомментировали обстрел Кременчуга
Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, в частности, за ракетный удар по Кременчугу 27 июня
Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Ужасающие сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет кремль к ответственности за его зверства в Украине", – написала она.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, есть погибшие. По состоянию на 20.00 27 июня, по сообщению Полтавской ОВА, погибли 10 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.14
-
EUR
Покупка 35.9Продажа 37.05
- Актуальное
- Важное