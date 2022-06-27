Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Ужасающие сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет кремль к ответственности за его зверства в Украине", – написала она.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, есть погибшие. По состоянию на 20.00 27 июня, по сообщению Полтавской ОВА, погибли 10 человек.

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