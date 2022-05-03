Мир приблизится к ядерной катастрофе, если Россия объявит войну Украине, - военный эксперт Михаил Жирохов

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



"К сожалению, в случае, если будет объявлена война, можно говорить, что мир приблизится к ядерной катастрофе еще на шаг. Потому что российская армия сейчас насчитывает 2 млн. военнослужащих, и это без мобилизации. В случае мобилизации она может удвоиться. Сейчас Украина должна около 300-400 тыс. военнослужащих, и фактически россияне могут поступить так, как они сделали в Первую мировую и Вторую мировую: просто завалить нас и западный мир трупами", - подчеркнул Жирохов.

Также военный эксперт добавил, что Европейские страны в последние годы базировались на военной мощи Соединенных Штатов Америки.

"Вынужден констатировать, что Европейские страны в последние годы полностью опирались на американскую военную мощь, поэтому собственные военные потенциалы у них очень низкие и это не хорошо в рамках того, что Россия начнет большую войну. Сейчас есть некоторые моменты, что этот потенциал восстанавливается, но это восстановление будет опять же со временем, оно не происходит за 2 месяца или за 3-4. Такие мощи уже в Польше, Балтийские страны уже начали скрытую мобилизацию, но опять же, вся мощь Европы базируется на военной мощи Соединенных Штатов Америки" , – заметил военный эксперт.

Президент России Владимир Путин вместо так называемой "специальной военной операции" 9 мая может объявить войну в Украине

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