Мир приближается к границе использования санкций против Российской Федерации, - юрист Загребельская
Юрист Агия Загребельская считает, что Запад использовал все возможные санкционные инструменты против России
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо"
"Я даже уже не знаю, какие санкции можно ввести против Российской Федерации. Мы знаем, что будет 8-й пакет санкций против России за проведение псевдореферендумов и ядерный шантаж. Однако мне кажется, что мир уже подошел к пределу использования своих санкционных инструментов против России. Поэтому, возможно, следующее наказание для путинского режима будет не санкционным", - пояснила Загребельская.
Юрист считает, что против РФ могут начать расследование за военные преступления в международных организациях.
"И это не потому, что Запад не хочет внедрять дополнительные санкции против РФ, а потому, что доступных санкций уже не останется. Я думаю, что в 8-й пакет санкций соберут уже все остатки, которые только можно. Возможно следующим наказанием для РФ станет расследование их преступлений, которое не будет производиться прокуратурами отдельных стран", - добавила она.
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