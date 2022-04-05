Мир предоставил Украине поддержки на $20 млрд, - НБУ

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко в интервью международной канадской организации Toronto Centre.

"Финансовая помощь, выделенная Украине, на сегодняшний день превышает $20 млрд. Часть уже выплачена", - сказал он.



В начале марта Шевченко сообщал о более чем $15 млрд в эквиваленте совокупной международной помощи.