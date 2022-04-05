Мир предоставил Украине поддержки на $20 млрд, - НБУ
Совокупная финансовая международная поддержка Украины с начала войны превысила $20 млрд
Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко в интервью международной канадской организации Toronto Centre.
"Финансовая помощь, выделенная Украине, на сегодняшний день превышает $20 млрд. Часть уже выплачена", - сказал он.
В начале марта Шевченко сообщал о более чем $15 млрд в эквиваленте совокупной международной помощи.
- Напомним, Украина получила 1,4 млрд долларов экстренной помощи МВФ.
- Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины объемом более $700 млн.
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