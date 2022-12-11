Об этом в эфире Эспрессо заявил экс-глава ГП "НЭК "Укрэнерго" Юрий Касич.

"В мире есть много примеров скрытых энергообъектов. В Румынии есть гидроэлектростанция в скале. Все это можно делать. Я думаю, что после нашей победы не только мы, но и весь мир изменит подходы к построению сверхкритических энергетических объектов. Я имею в виду системообразующие сети", - отметил он.

По мнению Касича, их будут прятать то ли от военной агрессии, то ли теракта, то ли даже от непогоды.

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"Сделать их под землей можно, нынешние технологии позволяют. Оборудование на земле можно по площади уменьшить в 4-5 раз. Классическая схема многих подстанций в нашей сети может поместиться в трехэтажное здание метров 50 на 20", - подытожил экс-глава Укрэнерго.