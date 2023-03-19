Об этом он заявил 19 марта в вечернем обращении.

Зеленский отметил, что текущая неделя принесла Украине весомый правовой результат. Речь идет об ордере Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина.

"Это - поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности. Ответственности за каждый удар по Украине, за каждую разрушенную жизнь, за каждого депортированного украинского ребенка...", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что на этой неделе благотворительная платформа United24 пересекла предел в 300 миллионов долларов взносов. Их из более чем сотни стран мира внесли тысячи людей, которые помогают покупать необходимое для украинских военных, больниц, инфраструктур.

"Мир понимает, что происходит. Мир видит, как смело и благородно борются наши люди", - сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил украинских пиро- и взрывотехников, которые обследовали более 100 тыс. га территории страны и обезвредили более 400 тыс. вражеских снарядов. Отдельно он поблагодарил ряд пиротехников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и взрывотехников полиции, а также отметил саперов из Нацгвардии Украины.

"Выгнать оккупанта, очистить нашу землю от всех следов государства-зла, наказать террористов – это наши задачи. Задачи, которые мы выполним", – подытожил Зеленский.