"Мир под угрозой новой катастрофы": Шмыгаль в годовщину Чернобыльской трагедии прокомментировал оккупацию Россией ЗАЭС
В 37 годовщину Чернобыльской трагедии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российская оккупация ЗАЭС может вызвать трагедию больше, чем авария на ЧАЭС
Об этом он написал в телеграмме .
Он напомнил, что авария на ЧАЭС – одна из крупнейших техногенных катастроф в мире, в результате которой пострадали почти 5 миллионов человек.
"Сегодня варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабы которой могут превысить аварию на ЧАЭС", - пишет Шмыгаль.
Он подчеркнул, что каждая цивилизованная страна должна помнить события и последствия 26 апреля 1986 года, чтобы решительно бороться с российским ядерным террором.
"Первым шагом на этом пути должна стать демилитаризация Запорожской атомной станции и санкции против всей атомной отрасли РФ", – добавил премьер.
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