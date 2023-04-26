Об этом он написал в телеграмме .

Он напомнил, что авария на ЧАЭС – одна из крупнейших техногенных катастроф в мире, в результате которой пострадали почти 5 миллионов человек.

"Сегодня варварские атаки России вблизи атомных объектов Украины, оккупация Запорожской АЭС и превращение ее в военную базу ставят мир под угрозу новой катастрофы, масштабы которой могут превысить аварию на ЧАЭС", - пишет Шмыгаль.

Он подчеркнул, что каждая цивилизованная страна должна помнить события и последствия 26 апреля 1986 года, чтобы решительно бороться с российским ядерным террором.

"Первым шагом на этом пути должна стать демилитаризация Запорожской атомной станции и санкции против всей атомной отрасли РФ", – добавил премьер.