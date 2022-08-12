Мир перевернулся: Данилов прокомментировал заседание Совбеза ООН по ЗАЭС

Об этом Алексей Данилов заявил в интервью радио НВ.

"Российские террористы захватили ядерный объект на территории другой страны и при этом они же и собирают Совбез ООН... Мир перевернулся, мир совсем другой стал сегодня, он не понимает, что происходит", — заявил секретарь СНБО.

"И они (Россия – Ред. ) еще и формируют повестку дня. Это просто нонсенс", – подчеркнул Данилов.

Он добавил, что в случае крушения на Запорожской АЭС вся Европа окажется под угрозой.

Данилов настаивает, что задачей ООН было не допустить ни одной большой войны в мире. Вместе с тем сегодня идет война, и вместо того, чтобы страну-агрессора выбросить из Совбеза ООН, с ними продолжают общаться.

На заседании Совета Безопасности ООН 11 августа гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси предложил лично возглавить миссию специалистов агентства на Запорожскую АЭС для усиления мер по ее безопасности.

11 августа рашисты несколько раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и поблизости. Во время очередного обстрела попали недалеко от первого энергоблока и повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.

Владимир Зеленский на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы заявил, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской АЭС, и по фактическим последствиям это может быть еще катастрофичнее Чернобыля, а по сути – тем же, что и применение Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 августа сказал, что Россия использует Запорожскую АЭС для шантажа и выдвижения своих условий и только освобождение атомной электростанции от российских войск может обеспечить безопасность для Европы.

10 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, из каких областей могут эвакуировать жителей в случае вероятной аварии на ЗАЭС.

5 августа русские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb