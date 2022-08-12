Мир перевернулся: Данилов прокомментировал заседание Совбеза ООН по ЗАЭС
Секретарь СНБО настаивает, что ситуация, когда российские террористы с оружием захватили атомную электростанцию и диктуют условия, недопустима
Об этом Алексей Данилов заявил в интервью радио НВ.
"Российские террористы захватили ядерный объект на территории другой страны и при этом они же и собирают Совбез ООН... Мир перевернулся, мир совсем другой стал сегодня, он не понимает, что происходит", — заявил секретарь СНБО.
"И они (Россия – Ред. ) еще и формируют повестку дня. Это просто нонсенс", – подчеркнул Данилов.
Он добавил, что в случае крушения на Запорожской АЭС вся Европа окажется под угрозой.
Данилов настаивает, что задачей ООН было не допустить ни одной большой войны в мире. Вместе с тем сегодня идет война, и вместо того, чтобы страну-агрессора выбросить из Совбеза ООН, с ними продолжают общаться.
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