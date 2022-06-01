Об этом сообщает Эспрессо.

В этот день активисты еще раз обращают внимание общества на проблемы и беды, с которыми сталкиваются дети во многих странах мира.

История праздника

В 1925 году Международный день детей впервые был провозглашен в Женеве во время Всемирной конференции по защите детей. В то время права детей рассматривались преимущественно в контексте мер, которые необходимо было предпринять по рабству, детскому труду, торговле детьми.

В свою очередь День защиты детей был основан в 1949 году по решению сессии Международной демократической федерации женщин. А впервые он был отмечен в 1950 году в 51 стране мира.

В 1959 г. ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. Впрочем, Женевская декларация прав ребенка и Декларация прав ребенка носили только декларативный и рекомендательный характер, для защиты и обеспечения прав ребенка необходимы были конкретные законы и международные договоры. Поэтому встал вопрос о законодательстве по правам детей.

20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. В свою очередь, Украина ратифицировала Конвенцию 27 сентября 1991 года, с тех пор этот документ является частью национального законодательства.

Праздник в Украине

День защиты детей в Украине отмечается согласно Указу Президента от 30 мая 1998 года.

В этом году украинцы в такой день приходится на действие военного положения.

По данным ювенальных прокуроров, более 689 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 1 июня 2022 года официальное число детей-жертв – 243, раненых – 446.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Интересные факты

На Сейшельских островах отмечают не день, а целый месяц защиты детей.

Также 1 июня отмечается еще один новый праздник на нашей планете – Всемирный день родителей (Global Day of Parents). Этот праздник был основан на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Всемирный день родителей был провозглашен, как ежегодный праздник, и отмечається в первый день лета – 1 июня, начиная с 2013 года.

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