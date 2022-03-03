Мир очень важен. Российский олигарх Дерипаска призывает к немедленным переговорам

Об этом в своем телеграм-канале написал российский олигарх Олег Дерипаска, сообщает Еспресо.TV.



"Мир очень важен! Затягивать переговоры - безумие! Украина уже давно ядерное государство, - написал Дерипаска. - На ее территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС, еще 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Для тех, кто не понимает, - любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Еще лет 200 с проклятиями".

Напомним, один из ближайших соратников Путина Михаил Фридман высказался против войны.

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