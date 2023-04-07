Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на заявление да Силва.

Бразильский президент заявил, что Зеленский "не может хотеть всего, миру нужен покой... Мы должны найти решение". Поэтому предлагает отказаться от Крыма и прекратить "конфликт".

"(Президент России Владимир Путин, - ред.) не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен еще раз подумать", - сказал Лула.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в КНР планировал предложить "клуб мира" с Китаем для посредничества в прекращении войны РФ против Украины.

В частности, в этом году Лула заявил, что он будет продвигать идею группы стран-посредников, сказав, что "Китаю пора испачкать руки". "Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", - добавил он.