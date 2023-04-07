"Мир нуждается в покое": президент Бразилии предлагает отдать временно оккупированный Крым России
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина уступила временно оккупированный полуостров Крым и отдала его России для "спокойствия в мире"
Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на заявление да Силва.
Бразильский президент заявил, что Зеленский "не может хотеть всего, миру нужен покой... Мы должны найти решение". Поэтому предлагает отказаться от Крыма и прекратить "конфликт".
"(Президент России Владимир Путин, - ред.) не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен еще раз подумать", - сказал Лула.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в КНР планировал предложить "клуб мира" с Китаем для посредничества в прекращении войны РФ против Украины.
В частности, в этом году Лула заявил, что он будет продвигать идею группы стран-посредников, сказав, что "Китаю пора испачкать руки". "Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", - добавил он.
- Также в Бразилии намекнули , что президент России Владимир Путин может быть арестован на территории страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом.
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