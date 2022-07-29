Мир не признает аннексий. Блинкен побеседовал с Лавровым

Об этом сообщает CNN.

Это был первый разговор глав внешнеполитических ведомств США и РФ после вторжения России в Украину в конце февраля.

По словам Блинкена, это был "откровенный и прямой разговор".

Блинкен сказал, что он обсуждал с Лавровым выполнение соглашения о безопасном транзите украинского зерна через Черное море.