Мир не признает аннексий. Блинкен побеседовал с Лавровым
Госсекретарь США провел телефонный разговор с министром иностранных дел России
Об этом сообщает CNN.
Это был первый разговор глав внешнеполитических ведомств США и РФ после вторжения России в Украину в конце февраля.
По словам Блинкена, это был "откровенный и прямой разговор".
- Накануне сообщалось , что Блинкен передаст Лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины.
- США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы и предлагают вознаграждение.
- 28 июля генерал Бен Ходжес спрогнозировал ход войны с Россией.
- В тот же день посол США НАТО озвучила перспективы завершения войны.
- 28 июля сенат США призвал госдеп признать Россию спонсором терроризма за действия в Украине, Грузии, Сирии и Чечне.
- Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала госдепартамент признать Россию спонсором терроризма , подчеркнув, что в противном случае конгресс может сделать это самостоятельно.
- Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила о рассмотрении вопроса признания России спонсором терроризма .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное