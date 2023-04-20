Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

Он рассказал о переговорах с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, лейтмотивом которых были "защита Украины. Защита всего международного порядка, основанного на правилах. Защита жизни".

Также президент подчеркнул, что Украина готовится к встрече в формате "Рамштайна", "где позиция господина Столтенберга важна. Готовимся к нашим активным действиям на фронте – они неизбежны".

"Готовимся и к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года, но его содержание прорабатывается уже сейчас. Именно на таких встречах, в контактах разного уровня, которые мы ведем с партнерами. Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", - говорится в обращении.

Зеленский отметил, что Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена.

"Сложно даже сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают", - добавил президент.