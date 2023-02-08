Мир не означает, что боевые действия будут остановлены, – политолог Сумленный
Политолог Сергей Сумленный считает, что россияне никогда не откажутся от захвата всей территории Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"К сожалению, в ситуации войны России против Украины мир не будет означать окончание боевых действий. Если боевые действия закончатся, то мира не будет. Россия на оккупированных территориях будет продолжать пытать, похищать и преследовать гражданское население. Россия будет продолжать уничтожение украинской культуры и нации. То есть это то же самое, если бы нацисты захватили Европу и победили бы во Второй мировой войне. Назвать такие вещи миром нельзя", - пояснил Сумленный.
Политолог заметил, что в немецком обществе не понимает, что мир с Россией не остановит войну
"Такую позицию многие в Германии не понимают. Есть, конечно, люди, которые понимают, что заключенный мир с Россией не остановит войну, однако их меньшинство. Такая позиция немецкого общества обусловлена тем, что Германия никогда не вела войну за собственную свободу", - добавил. он.
- 7 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью "Радио НВ", что Россия начинает "умолять" о переговорах с помощью посредников, однако Украина выдвинула в ответ 4 простых требования
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