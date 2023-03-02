Мир не может быть заключен за спиной Украины, – Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что мирные переговоры не могут вестись без участия Киева, а союзники уже обсуждают с Украиной гарантии безопасности, которые она получит после завершения агрессии РФ
Об этом, как сообщает "Немецкая волна", он сказал во время выступления в бундестаге в четверг, 2 марта.
Шольц отметил, что ФРГ и другие союзники ведут переговоры с Киевом по послевоенным гарантиям безопасности.
"Такие гарантии безопасности, однако, следуют предпосылкам, что Украина будет успешно защищаться в этой войне", - добавил канцлер ФРГ.
Он также отметил, что Германия будет продолжать поставлять вооружение Украине, поскольку Россия не демонстрирует готовности прекратить войну.
Кроме того, Шольц заявил, что переговоры о мирном урегулировании не могут вестись без участия Киева.
"Мир не может быть заключен за спиной Украины. Мы знаем, какая судьба ждет украинцев под российской оккупацией. Стремление к миру не означает порабощения большим соседом. Если Украина перестанет обороняться, то будет не мир, а конец Украины", - подчеркнул он.
- Во время выступления Олаф Шольц пообещал, что Украина получит очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и системы Iris-T в ближайшие недели
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