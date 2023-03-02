Мир не может быть заключен за спиной Украины, – Шольц

Об этом, как сообщает "Немецкая волна", он сказал во время выступления в бундестаге в четверг, 2 марта.

Шольц отметил, что ФРГ и другие союзники ведут переговоры с Киевом по послевоенным гарантиям безопасности.

"Такие гарантии безопасности, однако, следуют предпосылкам, что Украина будет успешно защищаться в этой войне", - добавил канцлер ФРГ.

Он также отметил, что Германия будет продолжать поставлять вооружение Украине, поскольку Россия не демонстрирует готовности прекратить войну.

Кроме того, Шольц заявил, что переговоры о мирном урегулировании не могут вестись без участия Киева.

"Мир не может быть заключен за спиной Украины. Мы знаем, какая судьба ждет украинцев под российской оккупацией. Стремление к миру не означает порабощения большим соседом. Если Украина перестанет обороняться, то будет не мир, а конец Украины", - подчеркнул он.