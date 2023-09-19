Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Мир не готов к быстрому поражению России, - офицер ВСУ Лапин
Эксклюзив

Мир не готов к быстрому поражению России, - офицер ВСУ Лапин

19 сентября, 2023 вторник
22:08
Война с Россией

Игорь Лапин, спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва, считает, что проигрыш России - это отсутствие угрозы с ее стороны, а мир еще не решил, кто возьмет под контроль или станет правопреемником российского ядерного арсенала

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Готов ли мир к нашей победе? Да, готов. Готов ли мир к нашей скорой победе? Да, готов. Готов ли мир к поражению России? Да, готов. А готов ли мир к быстрому поражению России? Нет, не готов. А не готов, потому что они не решили вопрос: кто же будет правопреемником ядерного арсенала, если российская империя проиграет. А проигрыш России – это не просто где-то там Путин поднял руки и сказал, что мы сдаемся. Проигрыш России – это отсутствие угрозы с ее стороны ", – подчеркнул офицер ВСУ.

Игорь Лапин заметил, что отсутствием угрозы со стороны Российской Федерации может быть только распад этой империи зла.

"Состоится ли этот распад империи зла быстро? Нет, не произойдет. Решили ли американцы с китайцами все вопросы по Сибири? Нет, не решили. Решил ли Западный мир по денуклеаризации (уменьшение или ликвидация ядерного оружия – ред.) России? То есть, как этот процесс должен происходить, каким образом должно взяться под контроль все накопленное в России ядерное железо. Это не решено. Так почему мы считаем, что мир сейчас нам даст все для того, чтобы мы ускорили этот процесс, который в дальнейшем перестал бы быть контролируемым на территории России? Мир, к сожалению, не украиноцентричный", - резюмировал Лапин.

  • 1 сентября российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" якобы поставили на боевое дежурство. Комплекс стреляет межконтинентальной ракетой, способной нести ядерный заряд.
  • 7 сентября экспосол США при НАТО Курт Волкер заявил, что если Россия использует ядерное оружие в Украине, ответ Запада не обязательно будет ядерным.
Мир
Украина
Россия
Китай
Владимир Путин
ядерное оружие
США
Читайте также:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
19 сентября, 2023 вторник
Силы ПВО сбили 27 "шахедов"
поле, пшениця, зерно
19 сентября, 2023 вторник
Польша и Словакия отреагировали на иск Украины к ВТО по поводу зерна
16 сентября, 2023 суббота
Следует изменить отношение к мобилизации, потому что есть подразделения, где из 100 в прошлом году мобилизованных осталось 10-20 бойцов, - начальник Полтавского ТЦК
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.76
    Покупка 37.76
    Продажа 38.53
  • EUR
    Покупка 40.5
    Продажа 41.48
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
19 сентября
22:57
Представители G7 распланируют долгосрочную помощь Украине, ведь предполагают, что война может затянуться на 6-7 лет, - Bloomberg
21:17
Disney выпустила трейлер сериала "Перси Джексон и Олимпийцы"
21:05
Обновлено
Азербайджан
Азербайджан объявил "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, Армения заявила об "этнических чистках"
21:04
РФ отводит военные корабли из Севастопольской бухты, - движение АТЕШ
20:55
Аналитика
Сергей Згурец
Война переходит в формат на истощение, на фронтах происходит переформатирование сил с обеих сторон. Колонка Сергея Згурца
20:30
Франция и Германия предлагают реформировать структуру ЕС из-за вступления в Евросоюз новых стран
20:16
Террориста "ДНР", стрелявшего по ВСУ из гаубицы, приговорили к 12 годам заключения
20:12
В Токмаке оккупанты заселяются к гражданским, чтобы использовать их как живой щит, — Генштаб
20:00
OPINION
Сергей Руденко
Кто заказал убийство Гонгадзе?
20:00
Обзор
Победные новости 573-го дня войны: На Таврическом направлении потери окупантов растут, США передают Украине танки Abrams, а Дания – Leopard
19:51
Украина в ближайшие дни может ввести запрет на импорт некоторых овощей и фруктов из Польши: список
19:42
Подрыв обороноспособности и ставленица Портнова: почему госаудит проблема не Минобороны, а государства
19:40
Анонс
Просветительский Форум "Освіта Дивосвіту" будет искать ключ к воспитанию следующих поколений украинцев
19:40
Белорусский ученый зашифровал лозунг "Сдохни, Путлер" в публикации для московского университета
19:20
Эксклюзив
"Государство уничтожает экономику и ВПК": волонтер Яровая о решении ГАСУ по прибыли оборонных предприятий
19:16
Залужный посетил позиции оперативно-стратегической группировки "Таврия" для планирования дальнейшего контрнаступления
19:09
Элла Либанова
"52 млн не будет никогда": демограф спрогнозировала количество населения Украины через 10 лет
19:02
США ввели санкции против компаний, помогавших Ирану импортировать детали для дронов и самолетов
19:00
Обзор
Пенни Прицкер
Что известно о Пенни Прицкер, курирующей у Байдена экономическое восстановление Украины
18:58
Латвия закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью
18:57
Антониу Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш заявил, что Россия делает мир незащищенным
18:46
Эксклюзив
Вокруг оккупированных городов враг строит сплошные крепости и разрушает берега реки Молочная: мэр Мелитополя об оборонных мерах армии РФ
18:45
Оккупанты атаковали Никополь и Синельниковский район Днепропетровщины: что известно
18:41
Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством страны
18:29
Эстония, Люксембург и Украина создали IT-коалицию, которая должна дать ВСУ преимущество на поле боя
18:29
ВСУ поразили штаб россиян под временно оккупированным Мелитополем
18:24
Джо Байден
Байден: от событий в Украине зависит наше будущее, на кону международный порядок
18:21
Рамзан Кадыров
РосСМИ назвали возможных преемников Кадырова в случае его смерти
18:14
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:05
OPINION
ООН, которая не видит в Украине геноцид, должна быть реформирована
18:04
ПВО, танки, боеприпасы: Чехия при поддержке Дании и Нидерландов предоставит Украине новое оружие
17:52
РФ формирует в Африке ЧВК на базе выводящей из Украины бригады, - Центр нацсопротивления
17:48
Обновлено
РФ атаковала авиабомбой Купянск: количество погибших увеличилось до 6
17:35
Сейм Литвы призвал страны НАТО принять Украину в Альянс в 2024 году
17:31
Остин анонсировал визит Зеленского в Пентагон 21 сентября
17:14
Google Bard
Google анонсировала новые функции Bard, которые должны сделать ее конкурентоспособной по ChatGPT
16:41
Обновлено
Для России международное право является инструментом злоупотреблений, - посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич
16:29
Россия второй раз за день обстреляла Херсон: пострадали два человека
16:27
НАПК предлагает наложить санкции на 14 российских импортеров немецких станков SPINNER
16:25
Байден-Зеленский-Лавров: чего ждать от Генассамблеи ООН? Разговор с дипломатом Владимиром Ельченко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV