Мир не готов к быстрому поражению России, - офицер ВСУ Лапин
Игорь Лапин, спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва, считает, что проигрыш России - это отсутствие угрозы с ее стороны, а мир еще не решил, кто возьмет под контроль или станет правопреемником российского ядерного арсенала
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
"Готов ли мир к нашей победе? Да, готов. Готов ли мир к нашей скорой победе? Да, готов. Готов ли мир к поражению России? Да, готов. А готов ли мир к быстрому поражению России? Нет, не готов. А не готов, потому что они не решили вопрос: кто же будет правопреемником ядерного арсенала, если российская империя проиграет. А проигрыш России – это не просто где-то там Путин поднял руки и сказал, что мы сдаемся. Проигрыш России – это отсутствие угрозы с ее стороны ", – подчеркнул офицер ВСУ.
Игорь Лапин заметил, что отсутствием угрозы со стороны Российской Федерации может быть только распад этой империи зла.
"Состоится ли этот распад империи зла быстро? Нет, не произойдет. Решили ли американцы с китайцами все вопросы по Сибири? Нет, не решили. Решил ли Западный мир по денуклеаризации (уменьшение или ликвидация ядерного оружия – ред.) России? То есть, как этот процесс должен происходить, каким образом должно взяться под контроль все накопленное в России ядерное железо. Это не решено. Так почему мы считаем, что мир сейчас нам даст все для того, чтобы мы ускорили этот процесс, который в дальнейшем перестал бы быть контролируемым на территории России? Мир, к сожалению, не украиноцентричный", - резюмировал Лапин.
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