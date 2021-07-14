Мир находится на раннем этапе третьей волны, смертность от COVID-19 растет, - ВОЗ
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19 "шокирует", а масштабы механизма COVAX "все еще слишком малы"
Об этом сообщает "Корреспондент ".
"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны", - сказал Гебрейесус.
На прошлой неделе в мире выросли заболеваемость и смертность от коронавируса. При этом число смертей выросло впервые после длительного снижения.
"Вариант "дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, подогреваемый ростом социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мероприятий в области здравоохранения и социальных мероприятий", - добавил Гебрейесус.
Он напомнил, что дельта-штамм "присутствует сейчас более чем в 111 странах", в связи с чем ВОЗ ожидает, что "скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующем в мире, если уже не стал".
Кроме того, Гебрейесус назвал "шокирующим" неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире - большая часть населения планеты из-за отсутствия такого доступа "находится в полной зависимости от вируса", многие страны "все еще не получили никаких вакцин", а большинство государств " не получили в достаточном количестве ".
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