Мир находится на раннем этапе третьей волны, смертность от COVID-19 растет, - ВОЗ

Об этом сообщает "Корреспондент ".



"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны", - сказал Гебрейесус.



На прошлой неделе в мире выросли заболеваемость и смертность от коронавируса. При этом число смертей выросло впервые после длительного снижения.



"Вариант "дельта" является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, подогреваемый ростом социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мероприятий в области здравоохранения и социальных мероприятий", - добавил Гебрейесус.



Он напомнил, что дельта-штамм "присутствует сейчас более чем в 111 странах", в связи с чем ВОЗ ожидает, что "скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующем в мире, если уже не стал".



Кроме того, Гебрейесус назвал "шокирующим" неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире - большая часть населения планеты из-за отсутствия такого доступа "находится в полной зависимости от вируса", многие страны "все еще не получили никаких вакцин", а большинство государств " не получили в достаточном количестве ".

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