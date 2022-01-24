Мир находится на критическом этапе пандемии коронавируса, - ВОЗ

Об этом пишет Reuters.



"Пандемия COVID-19 длится уже третий год, и мы находимся на критическом этапе", – отметил Тедрос Адханом Гебреисус.



Он отметил, что государства должны сотрудничать, чтобы преодолеть острую фазу пандемии коронавируса. Глава ВОЗ подчеркнул, что мир имеет для этого все возможности.



"Мы не можем позволить этому продолжать тянуться, колеблясь между паникой и пренебрежением", - сказал Тедрос Адхан Гебреисус.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что после "Омикрона" заболеваемость COVID-19 в Европе может снизиться.

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