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Мир наблюдает в прямом эфире за трагедией молодых украинцев, героически защищающих свою Масаду, и молчит, - Княжицкий по поводу ситуации на Азовстали

12 мая, 2022 четверг
09:14
Общество

Нардеп "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что агрессор почти убедил мир в том, что защитники Азовстали являются "нацистами". А теперь мир наблюдает за трагедией молодых украинцев, защищающих свою Масаду, и молчит

Об этом он написал в фейсбуке .

"Государства строились на трагедиях, объединяющих народ. Это было тогда, когда мир руководствовался национальными эгоизмами и деньгами", - заметил он.

По его словам, мы говорим, что демократии строятся на ценностях.

"Евреи строили государство, чтобы не было повторения Холокоста. Но была еще одна трагедия, вспоминая о которой евреи говорят: "никогда снова". Это трагедия Масады. Я был в Массаде и это производит большое впечатление", - говорит Княжицкий.

Нардеп привел пример, что пишет Википедия по этому поводу: "В 67 году н.э. в Массаде расположились сикарии, представители радикальной партии, возглавившей восстание против римлян, переросшее в длительную Иудейскую войну. В 70 году н.э., после взятия римскими легионами Иерусалима, Масада оказалась последним оплотом восставших.Защитников крепости едва насчитывалось под тысячу человек, вместе с женщинами и детьми, но они смогли удерживать Масаду еще на протяжении почти трех лет.Около девяти тысяч рабов прокладывали дороги и таскали землю для сооружения вокруг крепости и участков для метательных машин и тарана.В 72 г. н.э.римляне начали осаду.Когда весной 73г. , судьба Масады была определена. Не желая сдаваться на растерзание врагу, сикарии решили совершить коллективное самоубийство. Бросили жребий и избрали тех десять, которые должны были стать исполнителями общей воли, - именно они убили всех защитников крепости, женщин и детей, а тогда один, предопределенный также жребием, покончил с остальными девятью, а потом уже убил себя.

Он отметил, что в то время не было интернета и никто не знал, что происходит в Массаде.

"У каждого народа свои героические крепости. Представьте себе, если бы весь мир наблюдал за тем, как живут защитники Масады, как осадят, поименно знал большинство героев! И как в кино наблюдал бы за трагедией, думая: это не наша война. Они сами выбрали свою судьбу. Азовсталь - украинская Масада. Мы еще не дошли до финала и должны сделать все, чтобы не дойти. Все от нас зависящее", - подчеркнул Княжицкий.

Нардеп напомнил, что перед полномасштабной войной в Украине стал популярен сериал "Игра в кальмара". По его словам, каждый в мире сейчас превратился в участника этой смертельной игры. Просто в разных ролях.

"Можно сказать разное. Мол, Зеленский не дал приказ об отступлении перед окружением, а должен был. Или, что защитники Азовстали и сами должны понимать последствия упрямства. Это пост о другом. Целый мир наблюдает в прямом эфире за трагедией молодых украинцев, которые героически защищают свою Украину, свой Мариуполь, свою Масаду и молчит", - сказал он.

Княжицкий отметил, что "лживый нацистский российский агрессор почти убедил мир", что защитники Азовстали сами являются "нацистами".

"А это честные герои, среди которых кроме украинцев есть люди татарского, еврейского, российского и прочего происхождения. Они защищают демократию и Европу. Впрочем, даже интернет не может победить безразличия и объединить людей для победы над злом, которое несет смерть. Современные войны в открытом мире должны опираться на солидарность добра. И тогда добро восторжествует", - добавил он.

  • 7 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей. 8 мая заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил, что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских из Азовстали, ведь нет спецтехники для разбора завалов.
  • 9 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что на Азовстали остается еще более сотни гражданских .
  • Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар считает , что для спасения военных Мариуполя нужна поддержка "третьей стороне". А командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" военных Украины из Азовстали.
  • Впоследствии Святослав Паламарь заявил, что гражданские, которыми занимались украинские военные, оставили заблокированный россиянами в Мариуполе завод "Азовсталь".

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Николай Княжицкий
Мариуполь
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