Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, сообщает прессслужба министерства.

"Сейчас мы говорим о трех урожаях пшеницы одновременно: мы не можем вывезти прошлогодний урожай, мы не можем собрать и вывезти текущий, и, очевидно, аграрии не очень захотят сеять следующий", – сказал министр.

По его словам, в Украине традиционно выращивают озимую пшеницу, которую аграрии начинают сеять с конца лета, но в этом году производители еще думают, сеяться ли учитывая усложненный экспорт. Дело в том, что в Украине до конца года будут накоплены огромные излишки, которые могут составлять от 55 до 60 млн тонн зерновых и масличных вместе, которые негде хранить.

Поэтому уменьшение площади озимой пшеницы под урожай 2023 года на подконтрольной Украине территории, по прогнозу министра, может составлять значительный процент.

В целом, Украина посеяла 6,5 млн га озимой пшеницы под урожай 2022 года, но только 5 млн га смогли обмолотить фермеры на подконтрольной правительству территории. Таким образом, из оставшихся 1,5 млн га на захваченной территории остается не менее 5 млн тонн пшеницы, которую невозможно собрать. Однако даже без этого дефицита запасы пшеницы в Украине в этом году могут достичь 23 млн тонн при внутреннем потреблении на уровне 5 млн, заявил Сольский.

Кроме того, по его словам, этой весной аграрии уже перешли с кукурузы на подсолнечник, поскольку масло семян весит меньше на гектар, но продается дороже. Подобный переход может произойти и с пшеницей.

Министр также отметил, что подсолнечник и рапс пользуются большим спросом в Европе – эти две культуры могут вытеснить пшеницу и кукурузу.

"Все это очень плохо для остального мира. Они думают, что через несколько месяцев будет новый урожай, а война где-то далеко, или, может, стороны помирятся, а может, что-нибудь другое изменится. Но что будет, когда они придут покупать зерно в июле-августе, а им откажут, или цена будет достигать 600 долларов за тонну?" – заметил министр.

Он отметил, что война уже обусловила рост фьючерсов на пшеницу в США и Европе до рекордно высоких показателей этого года. Увеличились и физические цены: Египет, один из крупнейших импортеров в мире, уплатил 480 долларов за тонну, включая доставку пшеницы на последнем тендере, что на 41% больше, чем до полномасштабного вторжения России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb