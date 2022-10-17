Об этом он сказал в своем вечернем обращении 17 октября.

"Просто сейчас происходит новая российская атака дронами – есть сбивания", - отметил президент.

По его словам, мир может и должен остановить этот террор.

"Когда мы говорим о необходимости Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, мы говорим о реальных жизни, которые уносят террористы", - подчеркнул Зеленский.

ВСУ удается сбивать часть ракет и дронов. Только за 12 часов с 21:00 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских "шахедов" и несколько крылатых ракет.

"Но чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно гораздо больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами для таких систем. Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война. Террористы должны быть обезврежены. Это правило действует повсюду. Все равно эффективно. И на российский террор подействует так же. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными усилиями с партнерами - России не останется ничего, чем думать о мире", - добавляет президент.

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