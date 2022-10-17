Мир может и должен остановить этот террор, нужно гораздо больше систем ПВО и ракеты к ним, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ВСУ удается сбивать часть вражеских ракет и дронов, но нужно больше современных систем ПВО, чтобы гарантированно защитить небо и свести к нулю возможности оккупантов
Об этом он сказал в своем вечернем обращении 17 октября.
"Просто сейчас происходит новая российская атака дронами – есть сбивания", - отметил президент.
По его словам, мир может и должен остановить этот террор.
"Когда мы говорим о необходимости Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, мы говорим о реальных жизни, которые уносят террористы", - подчеркнул Зеленский.
ВСУ удается сбивать часть ракет и дронов. Только за 12 часов с 21:00 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских "шахедов" и несколько крылатых ракет.
"Но чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно гораздо больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами для таких систем. Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война. Террористы должны быть обезврежены. Это правило действует повсюду. Все равно эффективно. И на российский террор подействует так же. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными усилиями с партнерами - России не останется ничего, чем думать о мире", - добавляет президент.
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области. В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракет, 24 беспилотника, из них 13 - иранские "Шахид-136".
- Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы, ведь россияне ударили по жилому дому. Спасены 19 человек, четверо - погибли.
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