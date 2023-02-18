Мир может быть возможен, только если Россия больше не будет нести угрозы, - Кулеба

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции безопасности.

"Мы понимаем, что есть короткий сценарий одержания победы - это полное восстановление территориальной целостности Украины. Также есть долговременная победа, которая включает компенсацию за нанесенный ущерб, привлечение к ответственности всех преступников. А самое важное - это полное изменение России", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина станет членом ЕС и НАТО.

"Длительный мир в Евроатлантическом пространстве возможен, только если Россия больше не будет нести угрозы. Чтобы этого достичь, нам необходимо, чтобы изменилась Россия. Мы понимаем, насколько длинным является путь к такой цели. Но, если каждый день мы будем видеть цели - длительная безопасность в Евроатлантическом регионе, в котором Украина будет полноправным членом - эвентуально будет невозможна Россия представлять любую угрозу", - подчеркнул Кулеба.