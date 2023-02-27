Об этом Ландсбергис написал в твиттере.

"Цели Путина не изменились. Он все еще верит, что сможет их достичь. Он пойдет на перемирие только как на тайм-аут перед следующей агрессией. Он будет продолжать разжигать конфликт. Он объявил крестовый поход, поэтому не может остановиться", - пишет глава МИД Литвы.

Габриелюс Ландсбергис заявил, что нельзя ожидать безопасности без справедливого и продолжительного мира в Украине.

"Заставлять Украину предать часть своих граждан не будет справедливо и не принесет миру. Такие "договоренности" лишь закладывают основы следующего конфликта. Именно поэтому мы просим союзников Украины полностью посвятить себя полной победе Украины. Это единственный верный вариант", - уверяет он.

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Кроме того, министр иностранных дел Литвы не согласен с тем, что все войны заканчиваются переговорами.

"Вторая мировая война не закончилась переговорами. Мир может быть устойчив только тогда, когда Путин будет повержен. Текущие переговоры с Путиным приведут лишь к повторению конфликта. Быстрая, полная победа - единственная гарантия длительного мира", - подчеркнул Ландсбергис.