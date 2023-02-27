Мир может быть только тогда, когда Путин будет повержен, - глава МИД Литвы о переговорах
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не верит в окончание войны путем переговоров с Россией, считает "мир может быть только когда Путин будет повержен
Об этом Ландсбергис написал в твиттере.
"Цели Путина не изменились. Он все еще верит, что сможет их достичь. Он пойдет на перемирие только как на тайм-аут перед следующей агрессией. Он будет продолжать разжигать конфликт. Он объявил крестовый поход, поэтому не может остановиться", - пишет глава МИД Литвы.
Габриелюс Ландсбергис заявил, что нельзя ожидать безопасности без справедливого и продолжительного мира в Украине.
"Заставлять Украину предать часть своих граждан не будет справедливо и не принесет миру. Такие "договоренности" лишь закладывают основы следующего конфликта. Именно поэтому мы просим союзников Украины полностью посвятить себя полной победе Украины. Это единственный верный вариант", - уверяет он.
Читайте также: Пакт о сближении с НАТО - давление на Украину для принятия невыгодных переговоров, - ISW
Кроме того, министр иностранных дел Литвы не согласен с тем, что все войны заканчиваются переговорами.
"Вторая мировая война не закончилась переговорами. Мир может быть устойчив только тогда, когда Путин будет повержен. Текущие переговоры с Путиным приведут лишь к повторению конфликта. Быстрая, полная победа - единственная гарантия длительного мира", - подчеркнул Ландсбергис.
- Напомним, в минувший день The Wall Street Journal сообщил , что Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.82
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 41.89
- Актуальное
- Важное