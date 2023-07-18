Мир хочет мира: эта война не может длиться еще 500 дней, - глава МИД Британии

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время заседания Совбеза ООН, передает Укринформ.

"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", - заявил он.

Клеверли подчеркнул, что Генассамблея ООН регулярно призывает РФ к миру, основанному на принципах Устава ООН: "План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира".

Британский министр подчеркнул, что международное сообщество хочет справедливого и крепкого мира, поэтому РФ уже сейчас должна вывести войска из Украины.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", - заявил Клеверли.

Отметим, что 17 июля в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН на уровне глав внешнеполитических ведомств по поддержанию мира в Украине.