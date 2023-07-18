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Мир хочет мира: эта война не может длиться еще 500 дней, - глава МИД Британии

18 июля, 2023 вторник
04:55
Мир

Мир не может допустить затягивания войны РФ против Украины еще на 500 дней, поэтому Россия должна немедленно вывести войска из государства

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время заседания Совбеза ООН, передает Укринформ.

"Мы не можем допустить, чтобы эта война продолжалась еще 500 дней", - заявил он.

Клеверли подчеркнул, что Генассамблея ООН регулярно призывает РФ к миру, основанному на принципах Устава ООН: "План президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Мы хотим мира. Весь мир хочет мира".

Британский министр подчеркнул, что международное сообщество хочет справедливого и крепкого мира, поэтому РФ уже сейчас должна вывести войска из Украины.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", - заявил Клеверли.

Отметим, что 17 июля в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН на уровне глав внешнеполитических ведомств по поддержанию мира в Украине.

  • Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила на заседании, что война, развязанная Россией против Украины, является не только делом безопасности в Европе, это угроза глобальному порядку, и является реальным вызовом стабильности во многих сферах для всего мира.
  • Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала страны ООН объединить усилия и заставить Россию вернуть украинским родителям их детей, вывезенных против воли в РФ во время войны в Украине.
Война с Россией
Великобритания
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