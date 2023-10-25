Мир катится к великой войне, в 2024 году должны научиться сами обеспечивать себя оружием, - эксротный батальона "Айдар" Дикий

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Мир катится к Третьей мировой войне. С одной стороны я рад, что Запад наконец-то начинает понемногу привыкать к этой мысли, потому что для нас это было очевидно еще год назад. Наконец-то на Западе зазвучали голоса, которые оценивают, что угроза достаточно значительная, а шанс избежать большой войны - это сейчас бегом к ней готовиться. Холодная война не переросла в мировую, потому что к ней тогда были готовы. И тогдашняя ось зла не рискнула начать большую войну", - отметил экскомандир роты батальона "Айдар".

Евгений Дикий добавил, что нынешняя ось зла наглеет, потому что Запад расслабился и 30 лет к войне не готовился. А теперь это надо наверстывать.

"Гонка вооружений уже стартовала. Весь западный оборонпром сейчас за год получил больше заказов, чем за последние 10 или 15 лет. Наращиваются производственные мощности, но проблема в том, что не все можно решить только деньгами. Кроме денег еще решает и время. Некоторые вещи очень медленно восстанавливаются. В частности это касается производства обычных боеприпасов, тех же артиллерийских снарядов. Грубо говоря, на сегодняшний день запасы и производство снарядов в 300 раз меньше, чем нужные для такого масштаба войн", - прокомментировал Дикий.

По его мнению, Запад только сейчас опомнился, потому что все 30 последних лет готовился только к колониальным войнам где-то в странах третьего мира.

"Хорошо, что появляется понимание - мировая война или неизбежна и надо к ней готовиться, или ее все же можно избежать, поэтому бегом необходимо готовиться. Но есть для нас и определенный минус, что, если завтра глобальная война, то Западу не нужно распылять свои запасы, в частности, на Украину. Поэтому нам критически необходимо наращивать собственное производство всего, что мы способны производить, а также учиться производить новое. Скорее всего, у нас есть 2024 год, когда нам еще сохранят нынешний уровень западной поддержки. А вот что будет в 2025 году, точно никто не предвидит. То есть мы имеем следующий год, чтобы научиться себя самообеспечивать ", - резюмировал военный.