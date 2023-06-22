Об этом в вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провели брифинг для стран-партнеров по ситуации на Запорожской атомной станции. Были представители стран "Большой семерки", "Большой двадцатки", представители международных организаций", - говорится в сообщении.

Партнерам была предоставлена вся информация от спецслужб. Также всех призывали немедленно и максимально жестко повлиять на Россию.

"Наш принцип прост: мир должен знать о том, что готовит оккупант. Каждый знающий должен действовать. Конечно, после российского теракта на Каховской ГЭС и сознательных ударов террористов по другим дамбам и энергетическим объектам уже давно ни у кого в мире нет России никаких иллюзий относительно России, именно Россия сейчас является глобальным центром цинизма, и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу. инцидентам и тем более – радиационной катастрофе. Все понимают, что разведки разных стран могут давать соответствующие сигналы, могут давить. Это нужно", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что будет предоставлена информация и тем странам, которые притворяются определенной нейтральностью даже сейчас. Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может добиться кого-либо в мире. Соответственно, кто-либо в мире сейчас может помочь, и что делать – вполне известно.

"Нужна полная деоккупация Запорожской атомной станции. И любой, кто закрыл глаза на оккупацию Россией такого объекта, на минирование Россией территории и сооружений атомной станции, фактически способствует не одному этому российскому злу, а террору в целом. И сегодня же я поручил министру внутренних дел Украины Игорю Клименко провести все необходимые мероприятия, всю необходимую разъяснительную работу с нашими людьми по всем имеющимся рискам. И в ближайшее время это будет сделано", - завершил президент Украины.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. К тому же еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Таким образом, начинены взрывчаткой уже все блоки.

Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна .

В этот же день Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.