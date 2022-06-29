"Мир и известные люди продолжают нас поддерживать". Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном
Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с основателем компании Virgin Galactic
Об этом президент Украины сообщил в телеграмме.
По словам Зеленского, он пообщался с Брэнсоном о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении.
"Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину – очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать", – написал Зеленский.
- 29 июня во время визита в Украину Ричард Бренсон посетил Гостомель.
- 20 февраля Ричард Брэнсон заявил, что российское вторжение в Украину разорвет Будапештский меморандум в клочья.
- 4 марта Ричард Брэнсон заявил, что Россия должна почувствовать всю силу экономической и социальной изоляции из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.35
Покупка 34.35Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.84Продажа 37.05
- Актуальное
- Важное