Об этом президент Украины сообщил в телеграмме.

По словам Зеленского, он пообщался с Брэнсоном о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении.

"Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину – очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать", – написал Зеленский.

29 июня во время визита в Украину Ричард Бренсон посетил Гостомель.

20 февраля Ричард Брэнсон заявил, что российское вторжение в Украину разорвет Будапештский меморандум в клочья.

4 марта Ричард Брэнсон заявил, что Россия должна почувствовать всю силу экономической и социальной изоляции из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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