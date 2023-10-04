Мир и Европа направляются сначала к континентальной войне, а затем и к глобальной, - Бессмертный

Об этом – в его эксклюзивном интервью для FM Галичина

Теперь на польском телевидении можно посмотреть весь сериал "Слуга народа". Поможет ли это нам в украинско-польских отношениях? Сколько из этих проблем сделано нашими руками, а сколько просто последствиями избирательного зашквара?

Слушавший выступление президента Польши с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН на заседании высокого уровня услышал, что там досталось всей Европе и каждому в отдельности. В принципе, такого выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи давно не было. И с итогом о том, что с 2024-го года Польша будет председательствовать в ЕС, мы в конце концов поблагодарим американцев за помощь и евроатлантическое сотрудничество, а она станет такой, как ей предстоит. Понятно, что люди знают и понимают, что в сложившейся ситуации избирательная кампания Польши задает тональность, эмоции, а в некоторой части даже содержание. Я никогда не бросаю слов, если не проверю, и ситуацию со зерном я изучал очень подробно где-то за последние пять лет. Могу сказать, что там "накосячили" обе стороны, и очень серьезно. На самом деле и в Офисе Президента Польши. Я надеюсь, что и на Банковой в Украине знают по фамилиям кто, что, где, когда прокололся, обещал и не сделал, делал, но не доделал до конца. Кто пытался "намахлять" и Киев, и Варшаву в этой ситуации. Там настолько толстый "пирог", что когда его посыпали "солью" избирательной кампании, то случилось случившееся.

Если бы не Гитанас Науседа, Президент Литвы, было бы очень плохо.

Я думаю, что он это делал и по собственному убеждению, и по согласованию от Урсулы фон дер Ляен. А так ситуацию вроде бы "утрясли", но мы понимаем, что в истории отношений Польши и Украины есть столько моментов, где недобропорядочные люди – начиная от политиков, заканчивая историками – могут раскручивать ситуацию так, что она может забежать не то, что за "красные" линии, а туда, где мы даже не надеемся оказаться.

"Мы договорились о важном деле: из среды контроль над украинским зерном, следующим транзитом через Литву, будет перемещен с украинско-польской границы в литовский порт", - сообщил во вторник министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. То есть видим, что их министр с нашим договорились. Значит ли это, что мы фактически идем теперь к деэскалации по зерновой транзитной дорожке или просто перенесут из зернового акцента на какой-то другой?

Акцент сейчас перенесется на участие или неучастие в так называемом Форуме Оборонных инициатив в Киеве. Приглашения польской стороны вроде бы не было, но если было, то приехать они не смогли. На мой взгляд, нас спасает вот этот "зонтик" Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, которые периодически этим молодым политикам "дают по носу" и говорят: "вы или решайте ключевую задачу, и тогда выходите на ринг или в песочнице друг друга лопаткой по голове бейте или перестаньте запускать эти "мыльные пузыри", которые ни до чего не доводят". Потому что на самом деле в основе ситуации, что по полеводству, что по зерну, что по таможне, что по беженцам, просто "ветер" и политика избирательной кампании, которая иногда сносит и сбивает рациональные вещи.

Я глубоко убежден, что сегодняшняя ситуация позволяет говорить о деэскалации в стратегическом плане и понимании того, что нужно держаться вместе, потому что есть очень опасный враг.

И кто, как ни украинцы, поляки, литовцы, понимает, на что способен этот враг и как далеко он может зайти. Поэтому я в принципе спокоен, но очень бы хотелось, чтобы политика с обеих сторон достигала такого уровня, чтобы это не выглядело, как в песочке детки маленькие лопатками друг друга бьют.

Мы достаточно долго, с момента полноценного вторжения и по сей день, не знали, но анонимно восхваляли людей, которые были спичрайтерами для президента. Очень часто его выступления в парламентах и разных международных торговых площадках были действительно крутыми, и их "расхватывали" на цитаты. Спич, произнесенный в ООН, это что? Спичрайтера поменяли или он просто "выпил и не закусил"?

Мне пришлось работать в нескольких администрациях, и я был в близких отношениях с людьми, писавшими тексты президентам. Есть такое понятие, когда человек "выписывается", очень часто используют это понятие. А когда "выписался" – возникает потребность и дают материал. Пришел момент поблагодарить за тот титанический труд, который делает этот человек, и получить другой ресурс.

Могу вам сказать, что был такой случай, когда я услышал в выступлении незапамятного Януковича текст, написанный Данилом Лубкивским для Ющенко. Я тогда даже написал господину Даниле о таком звучании. Дело в том, что в этой пекельной работе, которая вокруг президента, очень часто случаются такие вещи, когда в ходе событий, в горячке, мы не отчитываемся. Мы, я имею в виду как систему. Эта фраза абсолютно недопустима была для первого лица, тем более для уровня дружеских отношений между двумя людьми. Потому что здесь, кроме того, что есть еще межгосударственные вещи, есть отношения господина Дуды и господина Зеленского, которые давным-давно переросли в приятельские. Я не говорю, что это дружба, это общество, это какие-то дружеские отношения. Враг пытается сделать эти отношения цементными, поэтому на этом фоне делать такие заявления – как минимум не уместно. Есть моменты, в которые прощают все, а есть моменты, когда песчинку увидят и будут говорить о ней. Наступил момент, когда будут контролировать каждую такую песчинку.

Я смотрю, как в Польше каждый день растет температура. После "Марша миллионов сердец" Туска и оппозиции теперь идет контратака партии ПИС, которая заявляет, что они бы столько людей не собрали. Но в этом случае некоторые из наших собеседников говорят, что градус настолько высок, что это война поляков с поляками. Сойдет ли все это после избирательной кампании и будут ли последствия этого для нас?

Если посмотреть по каждой стране – Польше, Словакии, Венгрии, Германии, Франции, то количество идиотов на квадратный метр превышает количество людей со здравым смыслом.

То победа на выборах Фицо в Словакии, то эти идиотские заявления коррупционера Орбана и в то же время он Премьер-министр и за его партию голосуют. Голоса за Ле Пен и ее "стадо" во Франции, поддержка "Альтернативы для Германии" - праворадикальной партии, где почти 23%. Ситуация в США свидетельствует о том, что людям здравого смысла нужно сплачиваться, потому что в случае сохранения этой тенденции в ходе нынешнего избирательного цикла, московский "фюрер" будет хлопать в ладошки и завоевывать мир без каких-либо затрат. А Украине будет очень сложно, потому что когда послушаешь этих "выдающихся политиков", еще и имеющих электоральную поддержку, становится понятным, что наши с вами разговоры об обострении ситуации в двусторонних отношениях Киев-Москва, которое явно шло к случившемуся. оно перерастет сначала в континентальную войну, а затем и в глобальную. Мы можем смеяться над Фицо, еще больше над нашим Орбаном, понимая, какие это пятна в цивилизованном мире, но надо понимать, что иногда эта количественная масса, когда количество идиотов превышает количество людей здравого смысла, может набрать такого размера, что будет поздно.

Наша с вами задача – предупредить людей, чтобы они не двигались туда. У меня обращение и к украинским политикам, и к польским: не надо туда ехать, не надо въезжать туда, потому что это уже не просто плохая дорога, то уже беспросветная темнота, из которой выход будет очень и очень болезненный.

Мы с вами разбираем только ситуацию с Украиной, но посмотрите на ситуацию с Германией. Она не лучше, я уже не говорю о теме Литвы. Уменьшается количество тех, кто продолжает говорить о том, что людям нужно объединяться, потому что зло соединяется.

На самом деле ось Минск-Москва-Тегеран-Пекин не ослабевает.

Какой бы ни был тот северокорейский "пухлый вождь", но они его приглашают в свой клуб, а это еще миллионы засоренных в голове людей, которые не понимают, что они будут завтра делать, потому что это просто зомби. Следовательно, надо отдавать себе отчет в той опасности, которую в себе несет еще эмоциональная дискуссия между сознательными людьми Украины и Польши. Когда запустился этот внутренний конфликт, я внутренне сжался эмоционально, потому что прекрасно понимал, что это испытание не только для двусторонних отношений, а для всей Европы. Вы представьте себе, что на фоне всех этих безголовых орбанов появляется еще какая-то проблема.

Очень оптимистично вчера прозвучало заявление об "Объединенной Европе, Европейской унии от Лиссабона до Луганска". Мы обратили внимание, потому что это очень открытый сигнал. Это крепкие "кирпичи" ЕС, в который мы можем войти, начать переговоры об этом где-то осенью. Брекзит уже свершился. Та ось, которую мы называем старой Европой, имеет те же политико-электоральные проблемы. Это Париж и Берлин. Восточный фланг, те, кого мы всегда рассматривали как соседей, больше понимающих Украину и геополитические риски с севера, из России. Здесь одно за другим просто эффект домино. Орбан, теперь Фицо, и еще мы не знаем, какие будут результаты в Польше после 15 числа. Как теперь выглядит вся наша интеграция в Европу, когда в ней две основные такие "линии позвоночника" начинают трещать?

Можно кратко ответить.

Зачем Украине Европа, где находится Орбан и Фицо?

В этот список еще можно добавить часть тех, кто политически болен в Хорватии, в той же Румынии или Болгарии. Но я понимаю, почему произошло вчерашнее событие, потому что на фоне того, о чем шла речь, еще заявить о том, что Украина будет членом ЕС в сороковых годах и можно вообще закрывать эту песню надолго. А вчерашние события – это очередное рождение надежды с одной стороны, с другой – нынешний ход событий говорит о том, что высказано было в выступлении Жозепа Бореля. Он там говорил, говорил, говорил, а потом в конце за два предложения говорит: "Нам нужно внимательно посмотреть, чем закончится ситуация в США". А раз так, то нужно не просто стараться, а выстраивать оборонно-промышленный комплекс. Надо собраться вместе, потому что оно же, как всегда, началось между двумя, а потом накроет всю Европу.

Все забыли о том, что в 1940-1941-м годах Рузвельт должен тайно поставлять вооружение в Великобританию через Канаду, потому что Конгресс бы ему устроил импичмент задолго до 7 декабря. Интеллектуальное и эмоциональное выздоровление требует определенного времени. Этот неожиданный вояж министров объясняется тем, что нужно в конце концов поправиться. Эти непоправимо больные политические движения во многих странах Европы – лишь доказательство того, что эти люди, слава Богу, понимают это. Но сохранятся ли они в политике после очередных электоральных испытаний? И в этот момент драма, развивающаяся в США, двигается в сторону изоляционизма. Все знают о том, что политика изоляционизма за небольшую историю существования США доминировала там. Потому что принцип "моя хата с краю" – не об украинцах, это о них. Эти события – это попытка отвечать, а попытка – это еще не ответ. Отвечать на целый ряд комплексных вопросов, потому что заявления о затягивании войны и игре "в длинную московского фюрера" свидетельствуют о том, что он выжидает. Прямо пишет американская пресса – "Друг Пу друга Дональда, а его ждет друг Витя Орбан, Фицо, ну и Ле Пен и так далее".

У нас есть серьезные вызовы, которые вы изобразили, и люди, которые умеют думать, понимают, что это не на один день или год. Как и что бы вы рекомендовали нынешней власти?

Нашему государству нужно вернуться к конституционным позициям и исходить из того, что внешней политикой должен заниматься не только президент и Министерство иностранных дел. Надо дать возможность людям выполнять свои функции, потому что они сегодня "парализованы". Во-вторых, нужно активизировать работу дипломатических представительств, особенно в медиа за границей, и давать туда достоверную информацию. В-третьих, необходимо прекратить использовать вещи, которые начинают раздражать. Здесь речь идет не только о выступлениях – многочисленных и перегруженных. Я говорю, начиная от внешнего вида, заканчивая тезисами, о которых мы с вами говорили. И мне уже давно об этом говорили, звонили из-за границы и напоминали:

Черчилль никогда не снимал себя "тройку" и шляпу, потому что представлял большую нацию.

Мы не Фидель Кастро и не Че Гевара, мы в центре Европы и претендуем на серьезную роль. На это все обращают внимание и видят, потому что европейцы расценивают это не как наше лицо, а попытку спрятаться от реальности.

Если же говорить о формировании мировой антипутинской коалиции на базе Рамштайна, то она нуждается в очень серьезной работе. Надо говорить о формализации, о формировании единого общего корпуса вооруженных сил, совместного промышленного комплекса. Надо говорить о формировании совместного штаба управления войсками и системами коммуникаций. Оборона на юге и востоке была сформирована совместно на основе китайских методик. Это свидетельствует о том, что на уровне командования вооружений и войск идет очень серьезное сотрудничество.

Мне больно, когда я читаю, что странам, отдавшим нам советское вооружение, компенсируют это новейшим.

Мы вынуждены разрешать ситуацию, извините, металлоломом. А когда объясняют уменьшение объемов финансирования от США тем, что они должны компенсировать эту помощь нам своим современным вооружением, оно еще более звучит. Поэтому настал момент, когда Рамштайн должен стать постоянно действующей системой и в которой бы работало объединенное высшее политическое руководство.

Должен быть сформирован общий штаб управления войсками. Тогда можно будет говорить о том, что нам удастся уйти от трагедии.

А так, могу сказать, что мир и Европа сегодня стремятся сначала к континентальной войне, а затем и к глобальной. Всем пора прийти в себя.