"Мир и безопасность в Европе не защитят сами себя": Кулеба назвал стратегию, которая заставит РФ пойти на деэскалацию

Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Мир, безопасность и стабильность в Европе не защитят сами себя. Наши своевременные и совместные действия позволят их защитить. Сдерживание - единственная правильная стратегия, которая заставит Россию пойти на деэскалацию", - написал Кулеба.

Министр добавил, что основа стратегии сдерживания - это реалистичное понимание угроз. Также, по мнению Кулебы, следует проявлять решительность по поводу совместных проактивных действий, направленных на борьбу с агрессией РФ против Украины.