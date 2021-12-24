"Мир и безопасность в Европе не защитят сами себя": Кулеба назвал стратегию, которая заставит РФ пойти на деэскалацию
В пятницу, 24 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сдерживание - это единственная стратегия, которая сможет заставить Россию прекратить агрессию против Украины и Европы
Об этом глава МИД написал в Twitter.
"Мир, безопасность и стабильность в Европе не защитят сами себя. Наши своевременные и совместные действия позволят их защитить. Сдерживание - единственная правильная стратегия, которая заставит Россию пойти на деэскалацию", - написал Кулеба.
Министр добавил, что основа стратегии сдерживания - это реалистичное понимание угроз. Также, по мнению Кулебы, следует проявлять решительность по поводу совместных проактивных действий, направленных на борьбу с агрессией РФ против Украины.
- Как сообщалось ранее, Кулеба назвал два сценария, по которым будет развиваться российская агрессия против Украины: дипломатический и военный.
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