Мир готовится к изолированию России от международного энергетического сотрудничества, - Наливайченко

Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV



“Россия уже исключена даже из международных организаций и вопрос считанных дней для того, чтобы Россия была исключена из международного энергетического сотрудничества, из международных энергетических организаций. К примеру, заявление и решение одной из крупнейших государственных компаний Саудовской Аравии о предоставлении беспрецедентных скидок и отсрочок на закупку у них нефти”, - пояснил нардеп.



Наливайченко подчеркнул, что мир замещает российскую нефть. Выход на ограничения и эмбарго на российский газ – это уже необратимые мировые процессы.



Мир замещает российскую нефть, потому что Россия является государством агрессором. Решение и заявление Макрона о полном эмбарго на российскую нефть, выходе на ограничения и в том числе эмбарго, в дальнейшем, на российский газ – это уже необратимые мировые процессы. Сегодня состоится совещание, которое созывают и президент США Байден и президент Франции Макрон со всеми лидерами Большой семерки. Мир энергетически готовится к тому, чтобы достаточно быстро изолировать Россию и российские энергетические компании, а все они принадлежат только одному человеку - Путину. И такие решения, и такие мировые усилия это уже серьезно", – отметил Наливайченко.

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