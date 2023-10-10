Мир готовится к глобальному конфликту, - аналитик Института стратегических исследований

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Китай уже никогда не догонит США, там уже никогда не будет успеха и достатка, который был раньше. Пока неизвестно, что они дальше будут делать в таком состоянии. Либо они снизят свою воинственную риторику по Тайваню, или наоборот начнут компенсировать отсутствие экономических успехов увлечением". Тайваня", - объяснил Ижак.

По словам аналитика Национального института стратегических исследований, когда Украина победит Россией, вся цепь мирового хауса остановится.

"Если Россия будет удачной в захвате украинских территорий, если ХАМАС при поддержке Ирана будет успешным в уничтожении Израиля, то через шаг, через Венесуэлу и Сербию, будет и Тайвань. Но когда Украина справится с Россией, то вся эта цепь хаоса остановится", - подчеркнул Ижак.

Аналитик Национального института стратегических исследований также добавил, что Китай создает флот атомных подлодок.

"Это угроза, и значит, что Китай готовится к операции на Тайване. США реагируют, и союзники США тоже реагируют тем, что создают альянсы в Тихом океане вместе с Индией, Японией и Австралией. То есть мир готовится к глобальному конфликту", - заметил Ижак.

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