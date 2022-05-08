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Главная война с Россией Мир должен спасти наших ребят в Мариуполе, потому что иначе надежды на светлое будущее не будет, - жена нацгвардейца, защищающего Мариуполь
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Мир должен спасти наших ребят в Мариуполе, потому что иначе надежды на светлое будущее не будет, - жена нацгвардейца, защищающего Мариуполь

8 мая, 2022 воскресенье
14:51
война с Россией

Жена военнослужащего Национальной гвардии Украины, защищающего Мариуполь, Анастасия считает, что спасти украинских защитников из Мариуполя может только мировое сообщество

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас трудно поддерживать связь с ребятами, которые защищают Мариуполь. Приблизительно 1,5 часа назад я получила текстовое сообщение от своего мужа. Нет возможности записывать аудио и видео сообщения. Нет возможности у них также выйти в прямой эфир, поскольку не хватает качества интернета. Когда мой муж выходил на связь, то говорил, что они держатся. Им очень тяжело. Они живут надеждой, что их кто-то спасет и надеются на чудо", - рассказала Анастасия.

Анастасия подчеркнула, что военнослужащие, защищающие Мариуполь, будут выполнять приказ до конца. Она заметила, что у них нет возможности спасти свои жизни.

"Они не могут уже ничего сделать в этой ситуации. Наши ребята выполняют приказ держать оборону, потому что другого приказа не было. Ценой собственной жизни держат оборону города. Мне кажется, что весь мир должен помочь нашим защитникам. Если этого не произойдет, то мы потеряем любые надежды на светлое будущее. Мы потеряем надежду на добро и счастье в этом мире. Или мир или наш Главнокомандующий должен их спасти. Я обращаюсь к нашему Главнокомандующему с просьбой вести переговоры об эвакуации наших мужчин. Нам не нужно забывать о наших защитниках из Мариуполя. Нужно говорить об этом и пытаться их вытащить из ада" - добавила Анастасия.

  • 30 апреля оккупанты пропустили на выход из комбината первых 20 гражданских .
  • 1 мая 2022 года при содействии Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста с территории осадного россиянами металлургического комбината "Азовсталь" удалось вывезти 100 гражданских лиц.
  • 3 мая в Запорожье прибыли эвакуированные из Азовстали люди.
  • 3 мая российские оккупанты в очередной раз начали штурм удерживаемого украинскими военными завода "Азовсталь".
  • О начале третьего этапа эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" сообщил 5 мая генсек ООН Антониу Гутерреш и его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время заседания Совбеза ООН.
  • Глава ОП Андрей Ермак заявил, что с завода "Азовсталь" удалось вывезти почти 500 человек .
  • 6 мая во время эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе россияне обстреляли военных, трое бойцов погибли

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