Об этом говорится в его телеграмм-канале .

Он подчеркнул, что это судилище подтверждает всему миру, что "Россия делает преступников из тех, кто защищал родную землю".

Это те люди, которые не вторгались на чужие территории, а только боролись за свою свободу, государство, семью и жизнь. Мир должен реагировать на такие позорные судилища защитников Украины. Ведь очевидно для всех, что на скамье подсудимых должны оказаться не те, кто защищается, а те, кто с оружием в руках пришел на чужие территории", - пишет Лубинец.

Он также напомнил, что подобное судилище – очередное грубое нарушение захватчиками Женевской конвенции. Омбудсмен также утверждает, что подобное "кровавое справедливое правосудие" Россия осуществляет над теми, кого не смогли запугать и сломать.