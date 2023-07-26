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"Мир должен реагировать на позорные судилища": Лубинец о "процессе" над бойцами батальона "Айдар" в РФ

26 июля, 2023 среда
13:57
Война с Россией

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на "суд", прошедший 25 июля над бойцами украинского батальона "Айдар" в РФ, и заявил, что "мир должен реагировать на позорные судилища"

Об этом говорится в его телеграмм-канале .

Он подчеркнул, что это судилище подтверждает всему миру, что "Россия делает преступников из тех, кто защищал родную землю".

Это те люди, которые не вторгались на чужие территории, а только боролись за свою свободу, государство, семью и жизнь. Мир должен реагировать на такие позорные судилища защитников Украины. Ведь очевидно для всех, что на скамье подсудимых должны оказаться не те, кто защищается, а те, кто с оружием в руках пришел на чужие территории", - пишет Лубинец.

Он также напомнил, что подобное судилище – очередное грубое нарушение захватчиками Женевской конвенции. Омбудсмен также утверждает, что подобное "кровавое справедливое правосудие" Россия осуществляет над теми, кого не смогли запугать и сломать.

  • Во вторник, 25 июля, в России прошло судилище над 18 бойцами батальона "Айдар" - им инкриминируют "изменение конституционного строя" террористической "ДНР". Так называемый суд продлил арест до 13 ноября.
Россия
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