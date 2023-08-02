Об этом он написал в телеграмме.

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в результате российской атаки есть повреждения, самые существенные из них - на юге страны.

По его словам, российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. В то же время, все оперативные службы сработали эффективно.

"Мир должен реагировать. Когда мишенью есть гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы - это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", - подчеркнул лидер страны.