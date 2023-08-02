Мир должен реагировать, когда мишенью являются гражданские порты - это угроза всем, - Зеленский о ночной атаке России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку России по Украине 2 августа и призвал мир реагировать на преступления РФ, ведь они несут угрозу всему населению
Об этом он написал в телеграмме.
"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что в результате российской атаки есть повреждения, самые существенные из них - на юге страны.
По его словам, российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. В то же время, все оперативные службы сработали эффективно.
"Мир должен реагировать. Когда мишенью есть гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы - это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", - подчеркнул лидер страны.
- В ночь с 1 на 2 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины. Есть повреждения в Киеве и в Одесской области. Подробнее – читайте по ссылке .
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