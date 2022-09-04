Премьер Эстонии Кая Каллас призвала держать Россию в изоляции до полной деоккупации всех территорий Украины

Об этом сообщает агентство ERR.ee.

Как говорится в сообщении, премьер Эстонии Кая Каллас во время встречи с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Берлине призвала держать Россию в изоляции до полной деоккупации территорий Украины.

"Я с начала войны призвала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, поскольку путем этого Кремль поддерживает свою военную промышленность", – сказала Каллас.

Участники встречи отметили, что Путин надеется, что Запад первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки.

"Мы не позволим этому произойти. Пока Украина не вытеснит Россию со своих территорией, свободный мир должен продолжать изолировать Россию и ужесточать санкции", – сказала Каллас.

Как пишет ERR, Каллас с начала войны призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей, за счет которых Кремль поддерживает свою военную промышленность.

"Решение G7 ввести ценовой лимит на российскую нефть – очень важный шаг, он сократит возможности России использовать энергооружие против нас и усилит влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о ценовом лимите, тем эффективнее оно будет", - сказала премьер Эстонии. .

По мнению Каллас, ЕС следует быстро перейти к вопросу о следующем, более мощном пакете санкций, а поток туристов из России должен существенно сократиться.

"Мы продолжаем совместно работать над общеевропейским решением этого вопроса и ждем от Еврокомиссии соответствующих рекомендаций", - отметила она.

Премьер Эстонии Кая Каллас в день восстановления независимости балтийской страны призвала поддержать Украину в борьбе за свободу и демократию.

Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что ЕС готов к полному прекращению поставок газа из России.

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