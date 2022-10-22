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Мир должен помочь Украине не только защититься от РФ, но и отстроиться, - Шольц

22 октября, 2022 суббота
15:07
Экономика Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что мир должен помочь Украине не только защититься от агрессора, но и отстроиться

Об этом стало известно из субботнего подкаста.

"Восстановление будет большой, огромной задачей. И нам придется много вложить, чтобы это хорошо работало. Украина не может сделать это сама. Европейский Союз не может сделать это сам. Это может сделать только все мировое сообщество, которое сейчас поддерживает Украину. И делать это ей приходится долго", - сказал канцлер.

Кроме того, известно, что он считает важным не только "очень конкретно" определить, что нужно сделать, куда нужно вложить инвестиции, как можно организовать восстановление, но и подумать и о том, как в течение многих лет мировое общество сможет финансировать такое восстановление.

Этим вопросам будет посвящена экспертная конференция, которую Шольц как председатель G7 вместе с главой Комиссии Европейского Союза Урсулой фон дер Ляен созывают в Берлине 25 октября.

"Речь идет о том, чтобы сейчас, среди ужасов войны, прислать знак все улучшающейся надежды", - отметил политик.

Он напомнил, что каждый день видит картины ужасных разрушений, которые наносит Украине российская война: разрушенные села, разрушенные города, дороги, железные дороги, линии электропередач, больницы, школы, библиотеки, университеты… В этой войне уже разрушено невероятное количество того, что было создано веками.

"И пока мир пытается поддержать Украину и ее народ в защите независимости, территориальной целостности и суверенитета, ее демократии и свободы, уже нужно думать о будущем, о том, как обеспечить хорошее будущее для живущих в Украине, чтобы экономика снова росла и все работало", – сказал Шольц.

  • 13 октября стало известно, что лидеры стран Большой семерки  будут продолжать оказывать финансовую поддержку Украине во время войны, а восстановление нашего государства будет общей задачей международных финансовых институтов.
  • 20 октября президент Украины подчеркнул, что стране для полноценного восстановления, как экономики, так и престижа, необходимо €3,5 млрд в этом году и около €14 млрд в следующем – 2023 году.

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Мир
Германия
война с Россией
востановление Украины
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