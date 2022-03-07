"Мир должен помочь не просто Украине, а себе": Зеленский требует от партнеров закрыть небо или предоставить боевые самолеты и средства ПВО

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .





"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения: очищение неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства ПВО, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе. Чтобы доказать: человечность победит как можно скорее", - заявил Зеленский.



Он также отметил, что украинское правительство уже работает над тем, как восстановить страну после победы.

Напомним, Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News в очередной раз призвал союзников закрыть небо над Украиной. Пятый Президент подчеркнул: воздушные атаки российских оккупантов на атомные электростанции несут угрозу всему миру. Порошенко также призвал предоставить Украине больше самолетов, ударных беспилотников и противотанковых средств.

В то же время Генерал Николай Маломуж убежден, что Украина может немедленно применить модель закрытия неба, в частности через получение самолетов из-за границы, покупку новейших систем защиты ПВО и закрытие неба через электронные устройства.