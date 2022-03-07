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"Мир должен помочь не просто Украине, а себе": Зеленский требует от партнеров закрыть небо или предоставить боевые самолеты и средства ПВО

7 мартa, 2022 понедельник
12:16
война с Россией

Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной или срочно предоставить боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .



"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения: очищение неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства ПВО, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе. Чтобы доказать: человечность победит как можно скорее", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что украинское правительство уже работает над тем, как восстановить страну после победы.
  • Напомним, Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News в очередной раз призвал союзников закрыть небо над Украиной. Пятый Президент подчеркнул: воздушные атаки российских оккупантов на атомные электростанции несут угрозу всему миру. Порошенко также призвал предоставить Украине больше самолетов, ударных беспилотников и противотанковых средств.
  • В то же время Генерал Николай Маломуж убежден, что Украина может немедленно применить модель закрытия неба, в частности через получение самолетов из-за границы, покупку новейших систем защиты ПВО и закрытие неба через электронные устройства.

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