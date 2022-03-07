"Мир должен помочь не просто Украине, а себе": Зеленский требует от партнеров закрыть небо или предоставить боевые самолеты и средства ПВО
Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной или срочно предоставить боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 30.23
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.67
- Актуальное
- Важное
2022, понедельник
7 мартa
12:13
Зеленский: "Успех украинской армии, воля украинского народа и принципиальность международных санкций – вот путь к миру"
12:11
В Запорожской области кадыровцы на танке обстреляли и переехали авто с работниками Укрпочты, развозившими пенсию, - ОВА
11:39
Украинские военные уничтожили 30 вертолетов врага, которые захватчики разместили на временно оккупированном аэродроме
10:40
Эксклюзив
В ближайшее время российские олигархи и силовики скооперируются, чтобы свергнуть Путина, – директор Института социально-экономических трансформаций
10:04
Эксклюзив
Непрерывные обстрелы и круглосуточная жизнь в подвалах, – представитель терробороны о ситуации в Харькове
10:02
Порошенко в интервью Fox News призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия: ядерное поражение не будет знать границ
09:47
"Есть существенный прогресс": Резников пообещал оккупантам "сюрприз" относительно вооружения ВСУ
07:31
Оккупанты обстреливают населенные пункты, "зеленые коридоры", наносят авиаудары из Беларуси и снимают фейковые репортажи для телевидения РФ, - Генштаб ВСУ
07:02
Российские оккупанты бьют по Николаеву из систем залпового огня, в городе многочисленные пожары
06:55
Южная Корея планирует приостановить операции с Центробанком РФ из-за вторжения России в Украину
06:00
Историческое время требует исторических решений: Дания резко наращивает оборонный бюджет и отказывается от российского газа
05:21
Первая партия "вкусняшек" прибыла: Командир экипажа SpaceX лично привез военную помощь Украине
00:28
Враг сотнями бросает поклонников "русского мира" в бой, но россияне гибнут и дезертируют, - Госспецсвязи о потерях РФ
2022, воскресенье
6 мартa