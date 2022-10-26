Мир должен пересмотреть иранский вопрос после доказательств использования Россией иранских дронов, - Подоляк
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента заявил, что миру нужно переоценить иранский вопрос после появления доказательств использования Россией иранских дронов-камикадзе
Об этом Подоляк написал в Твиттере.
"Если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка – это утка. Ицхак Герцог официально поставил точку в этой теме: РФ использует дроны иранских террористов для нападения на украинские города", – говорится в сообщении Подоляка.
Напомним, президент Израиля в США показал доказательства применения иранских дронов в Украине
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