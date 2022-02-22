Мир должен осознать, что Путин - это реинкарнация Гитлера, его планы больше, чем захват Украины, - украинский футболист Зозуля

Об этом Зозуля написал в Facebook.

По его словам, Путин не понимает, что своими действиями и высказываниями только закаляет и сплачивает нашу нацию.

"Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну", - написал Зозуля.

По его мнению, украинцы и россияне никогда не были братскими народами.

Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою удавку, тем сильнее мы из нее вырывались", - напомнил Зозуля.

Он отметил, что у нас никогда не было стокгольмского синдрома, а было тотальное неприятие насилия и контроля.

"В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетия на Майданах. Наши соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, которые неоднократно выражали нам свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство - это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор - жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по дороге", - подчеркнул Зозуля.

Он подчеркнул, что мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать.

"Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-то сумасшедшему мы не будем. На 8-м году войны наконец весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу, ценой этого стало 15 тысяч жизней.

Поэтому мир должен осознать и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозные, чем захваты Украины", - предупредил Зозуля.

Он констатировал, что сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции.

"А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевского зла. Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию!", - подытожил Зозуля. .

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