Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В парламенте Канады есть стопроцентное единство в поддержке Украины. Я депутат 4 года на федеральном уровне в Канаде и я говорю с депутатами, которые имеют 20-летний опыт работы в канадском парламенте. Они говорят, что никогда не видели такого единства в каком-либо вопросе. У нас есть 5 главных политических партий в парламенте, полностью поддерживающих введенные санкции против РФ и поддержку оружием Украины", - рассказал Бейкер.

Бейкер добавил, что Канада постоянно вводит новые санкции против Российской Федерации.

"Канада постоянно вводит новые санкции против России. По моему мнению, санкции международного сообщества против РФ недостаточно сильны. Поэтому те страны, которые уже ввели санкции против РФ, должны укреплять санкции. Это нужно делать для того, чтобы еще сильнее надавить на Россию и помочь Украине победить в этой войне", - добавил Бейкер.

После вторжения России в Украину в феврале Канада ввела санкции против более 1070 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии. Также она может стать первой страной, которая примет законопроект о конфискации имущества и денег россиян на своей территории.

8 июня МИД Канады объявил о новых санкциях против России

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